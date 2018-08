Jan Ullrich in Frankfurt festgenommen

Es begann mit einem Vorfall auf Mallorca vor einer Woche - seitdem ist Ex-Radprofi fast jeden Tag in den Schlagzeilen. Und er erzählt auch von persönlichen Problemen. Nun ist der Tour-de-France-Sieger von 1997 in Deutschland festgenommen worden.



Ex-Radprofi Jan Ullrich ist am Freitag in Frankfurt festgenommen worden. "Das kann ich bestätigen", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Hintergrund sei ein Streit in einem Hotel, hieß es in einer Polizei-Mitteilung. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Zu der Festnahme konnte Ullrichs Anwalt Wolfgang Hoppe auf dpa-Anfrage zunächst nichts sagen.