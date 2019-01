"Jane Fonda in Five Acts": Emotionale TV-Premiere bei Sky

Die HBO-Dokumentation "Jane Fonda in Five Acts" ist erstmals im TV zu sehen. Sky Atlantic HD zeigt das Werk der preisgekrönten Dokumentarfilmerin Susan Lacy. Zu sehen ist ein intimes Porträt der Schauspielerin Jane Fonda.



Am 24. Februar feiert "Jane Fonda in Five Acts" TV-Premiere bei Sky Atlantic HD. Die HBO-Dokumentation gibt tiefe Einblicke in das Leben der Schauspielerin Jane Fonda, verspricht Sky.