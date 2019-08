Janine Pink gewinnt bei "Promi Big Brother"

Dieses Ergebnis dürfte so manchen Zuschauer überrascht haben: Janine Pink hat die siebte Staffel der Sat.1-Überwachungsshow gewonnen. Nach dem glücklichen Finalabend wartet eine schreckliche Nachricht auf sie, die Millionen vor ihr kannten.



Die Schauspielerin Janine Pink hat die Sat.1-Show "Promi Big Brother" gewonnen. Die frühere Darstellerin der RTL-II-Reality Soap "Köln 50667" setzte sich im Finale am Freitag bei der letzten Telefonabstimmung der Zuschauer gegen den Sänger und RTL-Dschungelkönig Joey Heindle (26) durch. Damit kassiert die gebürtige Leipzigerin nun 100 000 Euro Preisgeld. "Das gibt's doch nicht", sagte die 32-Jährige nach der Entscheidung fassungslos - und naschte immer wieder nervös von den Resten des Buffets im isolierten "Big Brother"-Camp, bevor auch sie in die Freiheit entlassen wurde.



"Ich komme gerade gar nicht klar. Ich brauche erstmal eine Woche", sagte sie später über ihre Gefühle. Während der von lauter Kameras überwachten Show hatte Janine Pink viel Gesprächsstoff geliefert, weil sie mit einem anderen Kandidaten dieser Staffel zusammengefunden hatte. "Love Island"-Teilnehmer Tobias Wegener (26) und sie bildeten vor laufender Kamera ein Paar. Es war die siebte Staffel von "Promi Big Brother". Die Zuschauerzahl lag mit 2,37 Millionen (11,2 Prozent) etwas höher als in den Jahren 2018 (2,28 Millionen) und 2017 (2,11 Millionen).