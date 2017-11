Januar-Highlights bei National Geographic und Fox

Die kalte Jahreszeit rückt immer näher. Klar, dass man sich da lieber vor das heimische TV kuschelt. Wer zum Beispiel auf Infotainment und Serien steht, wird im Januar bei Fox und National Geographic ausgiebig bedient.



Unter den Highlights des Januars bei Fox, National Geographic und NatGeo Wild sind gleich mehrere Erstausstrahlungen. Letzterer Sender veranstaltet gleich mal einen Themenmonat unter dem Titel "Big Cat Januar". An allen Donnerstagen im Monat sind dort ab 19.25 Uhr drei Formate über Raubkatzen zu sehen, davon jeweils eine in deutscher Erstausstrahlung. Außerdem gibt es täglich ab 16.55 Uhr eine Sendung mit Themenbezug.