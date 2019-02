Japanische Raumsonde nähert sich Asteroiden

Eine unbemannte japanische Raumsonde nähert sich in rund 300 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde dem Asteroiden Ryugu.



Wie die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Donnerstag bekanntgab, begann die Sonde "Hayabusa2" aus 20 Kilometer Höhe ihren Abstieg zu dem Himmelskörper. Am Freitag soll sie dann auf Ryugu landen. "Hayabusa2" soll Material von der Oberfläche einsammeln. Ende des nächsten Jahres soll die Sonde dann zur Erde zurückkehren. Ihr Vorgänger-Modell hatte bereits 2010 weltweit erstmals Bodenproben eines Asteroiden zur Erde gebracht. Die Forscher wollen mit der Mission den Ursprüngen unseres Sonnensystems auf die Spur kommen.