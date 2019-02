Jauch mit deutlicher Kritik an Öffentlich-Rechtlichen

In einem Youtube-Interview für die "Reporterfabrik" hat Günther Jauch seine Probleme mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschildert. Diese "sind nicht so frei und unabhängig, wie man es sich vorstellen könnte."



Für Jauch hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk die besten Voraussetzungen, journalistisch unabhängig zu arbeiten. Sie haben alles, um dem Auftrag nach Bildung, Unterrichtung und Unterhaltung nachzukommen.