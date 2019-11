Jauch nach nur einem Monat zum "Gastronom des Jahres" gekürt

Das nennt man wohl Vorschusslorbeeren: Nur einen Monat nach der Eröffnung seines Lokals "Villa Kellermann" ist Günther Jauch vom Restaurant-Führer "Gault & Milau" zum "Gastronom des Jahres" gekürt worden.



Jauch hat die Villa gegenüber dem Schloss Cecilienhof vor gut drei Jahren erworben und dann denkmalgerecht sanieren lassen. Das 1914 errichtete Gebäude am Heiligen See wurde in der DDR vom Kulturbund als öffentlicher Treffpunkt von Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern genutzt.