Jauch stellt Frage doppelt

Getreu dem Motto: Doppelt hält besser – stellt Jauch die erste Frage bei "Wer wird Millionär" gleich zweimal.



Das gab es noch nie in Günther Jauchs RTL-Quiz "Wer wird Millionär?": Im sogenannten "Klugscheißer-Special" an diesem Montag (20.15 Uhr) stellt der 61-jährige Quizmaster eine 50-Euro-Einstiegs-Frage gleich zwei Mal. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.