Jauch und Gottschalk bei "Ich weiß alles!"-Premiere mit Pilawa

Die neue Eurovision-Quizshow "Ich weiß alles!" feiert bald Premiere in Österreich Deutschland und der Schweiz und wartet direkt mit einer Starbesetzung auf.



Quizshows schießen weiterhin wie Pilze aus dem Boden. Auch die ARD schickt ein neues Format ins Rennen, welches am 8. September zur Primetime, um 20.15 Uhr, Premiere feiern wird. Die Eurovisionsshow wird von Quizveteran Jörg Pilawa moderiert.