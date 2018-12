Jauchs RTL-Jahresrückblick mit Zuschauer-Minusrekord

Nur 3,55 Mio. Leute interessierten sich am Sonntagabend bei RTL für die Geschehnisse im Jahr 2018. Günther Jauchs Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" fiel damit auf ein neues Tief.



Die Sendung hatte noch einmal 190.000 Zuschauer weniger als beim bisherigen Minusrekord aus dem Jahr 2016. Den Tagessieg holte sich stattdessen mit 9,15 Mio. Zuschauern der "Tatort" aus München.