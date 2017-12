"Jede Antwort zählt": Neues Quiz startet beim RBB

Wer beweist Köpfchen? Der RBB hat ein neues Quiz mit Sascha Hingst: In "Jede Antwort zählt" müssen Promis ihr Wissen unter Beweis stellen. Wer kann mit seinen Antworten punkten, wer blamiert sich?



Zur Prime-Time wird beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) heute (21. Dezember) gerätselt, was das Zeug hält. Abendschau-Moderator Sascha Hingst empfängt diesen Donnerstagabend prominente Gäste, die sich kniffligen Fragen stellen müssen. Unterstützung bekommen sie jeweils von einem Kandidaten aus Berlin oder Brandenburg.