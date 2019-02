Jeder dritte war schon Opfer von Betrug beim Online-Shopping

Wer online unterwegs ist, will Sicherheit. Wie eine Studie zum Safer Internet Day zeigt, hat immerhin jeder zweite User bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Für besonders großen Ärger sorgt unerwünschte Werbung.



Sicherheit hat höchste Priorität - zumindest beim Surfen im Netz. Das gaben 96 Prozent der Befragten an, die Trusted Shops in seine neuste Umfrage einbezogen hat. Das Kölner Unternehmen veröffentlicht die Studie anlässlich des Safer Internet Days am 5. Februar.