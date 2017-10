Jeder fünfte Deutsche hat schon VR ausprobiert

Der Bundesverband Bitkom hat eine Studie veröffentlicht, nach der bereits jeder Fünfte in Deutschland eine VR-Brille benutzt hat. Eine eigene besitzen jedoch noch sehr wenige.



Das Stichwort "Virtuelle Realität" bekommt in jüngerer Vergangenheit immer mehr Aufmerksamkeit. Nun hat der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. eine Studie veröffentlicht, die Einblicke in die Verbreitung von VR-Nutzung und -Hardware gibt.