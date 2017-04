Jeder fünfte Mensch kauft weltweit ein Smartphone

Alljährlich werden auf der IFA Global Press Conference, die in diesem Jahr in Lissabon stattfand, nicht nur neue Trends einer breiten Journalistenschar aus der ganzen Welt präsentiert, sondern auch die Entwicklung der Märkte beleuchtet.



Dass die Unterhaltungselektronik immer noch sehr gefragt ist, beweisen die neusten Zahlen, die Jürgen Boyny, Global Director Consumer Electronics bei der GfK, präsentierte. Der Absatz bleibt demnach weltweit stabil bei rund einer Billion US-Dollar pro Jahr. Allerdings verschieben sich die Wachstumsmärkte. Vor allem China, aber auch der Rest Asiens sind die Treiber für kontinuierliche Absätze. Auch Osteuropa, Afrika und Südamerika trumpfen mit Absatzgewinnen von zwei bis neun Prozent bei der Unterhaltungselektronik auf.