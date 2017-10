Jeder vierte Deutsche offen für technische Neuentwicklungen

Wenn morgen der Vorverkauf des iPhone X beginnt und das Smartphone ab dem 3. November im Ladenregal steht, rechnen Marktforscher mit einem neuen Verkaufsrekord. Counterpoint Technology geht davon aus, dass Apple bis zum Sommer 2019 etwa 130 Millionen iPhone X verkaufen kann.



Dabei spielt Deutschland eine besondere Bedeutung, da es hier mehr Early Adopter als im Rest Europas gibt. Dies geht aus einer Studie der Shopping-Community Pepper.com hervor.