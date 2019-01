Jeder zweite Deutsche beklagt Zunahme von Hass und Gewalt

Jeder zweite Bundesbürger hat den Eindruck, dass Hass, Gewalt und Respektlosigkeit in der Gesellschaft zugenommen haben. Und jeder Dritte gibt an, selbst schon betroffen gewesen zu sein.



Dies geht aus einer bundesweiten, repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des SWR Bürgertalks "mal ehrlich..." hervor.