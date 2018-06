Jenny Jürgens zurück bei den "Roten Rosen"

Schauspielerin Jenny Jürgens (51) kehrt zurück nach Lüneburg. Sie ist die Tochter des vor dreieinhalb Jahren verstorbenen Udo Jürgens.



Jenny Jürgens, die Hauptdarstellerin der elften Staffel der Telenovela "Rote Rosen", wird für 15 Folgen wieder dabei zurückkehren. Als Jana Greve ist sie in der ARD-Telenovela einst nach Brüssel gezogen, nun kommt sie als erfolgreiche Unternehmerin zurück.