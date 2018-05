"Jenny – echt gerecht!" bekommt bei RTL eine zweite Staffel

Die RTL-Anwaltsserie "Jenny – echt gerecht!" geht in die zweite Staffel. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen starten in Kürze.



Ab Sommer werden in Berlin zehn neue Folgen "Jenny - echt gerecht!" gedreht, die Ausstrahlung ist für 2019 geplant, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Die erste Staffel mit ebenfalls zehn Folgen war im März angelaufen. Im Mittelpunkt der Serie steht Birte Hanusrichter (39) in der Rolle der schlagfertigen, vorlauten Anwaltsgehilfin Jenny Kramer, die nicht gerade vom Glück verfolgt ist.