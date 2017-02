"Jerks": Von Maxdome direkt zu ProSieben

Bei dem Streamingdienst Maxdome konnte "Jerks" von und mit Christian Ulmen und Fahri Yardim erste Erfolge verzeichnen. Nach wenigen Wochen gibt es das Comedy-Format nun direkt im Free-TV bei ProSieben.



Zunächst war "Jerks" beim ProSiebenSat.1-Streaminganbieter Maxdome zu sehen. Nun schafft die Comedy den Sprung ins Fernsehen. Ab Dienstag um 23.15 Uhr können sich die TV-Zuschauer ohne Streamingabo ein Bild von "Jerks" machen.