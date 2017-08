Jerry Lewis mit 91 Jahren gestorben

Als Grimassen-König hatte er jahrzehntelang Menschen auf der ganzen Welt zum Lachen gebracht. Jetzt ist der Komiker und Entertainer Jerry Lewis gestorben. Er galt als Ikone des Slapsticks.



Hollywood trauert um ein Genie: Viele Filmstars haben am Sonntag auf den Tod von Jerry Lewis mit Würdigungen und Trauerbekundungen reagiert. Nach Angaben seiner Sprecherin war der US-amerikanische Komiker und Entertainer im Alter von 91 Jahren in Las Vegas gestorben. Auch seine Familie habe den Tod bestätigt, meldete das "Las Vegas Review-Journal" am Sonntag. Demnach starb er eines natürlichen Todes, friedlich im Kreise seiner Angehörigen.