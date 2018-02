"Jersey Shore" kehrt zu MTV zurück

MTV feiert damit das Revival von "Jersey Shore" und hat dafür die ursprüngliche Besetzung zurück geholt. In 180 Ländern wird die Rückkehr der Reality-Show gleichzeitig Premiere feiern.



Ab dem 6. April ist "Jersey Shore" wieder zurück bei MTV. Mit "Jersey Shore Family Vaction" feiert der Sender das Revival der Reality-Show. Die neue Staffel geht gleichzeitig in 180 Ländern an den Start.