Jessy Wellmer und Eva Schulz vom RBB "Journalisten des Jahres"

Das "Medium Magazin" kürt Jahr für Jahr die besten Journalisten - diesmal unter anderem mit zwei Titelträgerinnen vom RBB.



Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann sich über zwei "Journalisten des Jahres" in seinen Reihen freuen. Der vom "Medium Magazin" verliehene Preis geht in der Kategorie "Sport" und "Unterhaltung" dieses Mal an die RBB-Moderatorinnen Jessy Wellmer und Eva Schulz.