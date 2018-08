Jette Joop von RTL 2 abgesägt

RTL 2 setzt die Gründershow "Jung, weiblich, Boss!" mit Jette Joop ab. Viele Folgen sind nicht zusammenkommen.



Der Privatsender RTL 2 hat nach lediglich zwei Ausgaben die Gründershow "Jung, weiblich, Boss!" mit der Modemacherin Jette Joop aus dem Fernsehprogramm genommen. Die zweite Ausgabe erreichte am Montag nur noch 330.000 Zuschauer. Die Sendung sei leider nicht auf das gewünschte Zuschauerinteresse gestoßen, teilte ein RTL-2-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mit.