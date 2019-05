Jetzt auch Livestreams in der ARD Audiothek

In der ARD Audiothek können Nutzer jetzt auf die Livestreams der Radiosender der ARD und des Deutschlandradios zugreifen.



Live in der Audiothek: Das neuste Update der ARD Audiothek bringt den Nutzern neue Möglichkeiten. Wie das Branchenmagazin "appgefahren.de" berichtet, können dank der Integration der Radiosender der ARD und des Deutschlandradios die Angebote jetzt im Livestream gehört werden.