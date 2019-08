Jetzt auch bei Skype - Menschen hören mit

Apple, Google und Amazon wurden bereits überführt, jetzt berichtet "Motherboard", dass auch Microsoft mithört und zwar bei Skype-Telefonaten.



Skype hat eine tolle Funktion, nahezu in Echtzeit kann die Videotelefoniesoftware Gespräche übersetzen. Dazu heißt es auf der Skype-Website: "Skype Translator basiert auf einem maschinellen Lernprozess. Das heißt: Je öfter Sie die Funktion nutzen, desto besser wird sie."