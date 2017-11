Jetzt bewerben: Nasa sucht Spitznamen für Himmelskörper

Wer schon immer mal einen Himmelskörper benennen wollte, dem gibt die US-Raumfahrtbehörde Nasa nun Gelegenheit dazu.



Bis zum 1. Dezember kann jeder online Spitznamen für einen bislang als "(486958) 2014 MU69" bekannten Himmelskörper vorschlagen, teilte die Nasa mit. Über die Vorschläge kann dann auch online abgestimmt werden. Bislang wurden beispielsweise Spitznamen wie "Mjölnir" oder "Uluru" eingereicht.