Jetzt doch! Machen Unitymedia und Vodafone gemeinsame Sache?

Nachdem gemeinsame Gespräche 2015 scheiterten, soll der Verkauf von Unitymedia an Vodafone jetzt wieder im Gespräch sein.



TV-Kabelnetzbetreiber Liberty Global und Vodafone stecken wieder in Fusions-Gesprächen - das hatte die britische Ausgabe der "Financial Times" zuerst berichtet. Daraufhin hat Vodafone die Gerüchte bestätigt: Es geht diesmal um einen Tausch von einzelnen Länderniederlassungen.