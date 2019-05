Jetzt doch! ZDF zeigt geänderten Wahlwerbespot von "Die Partei"

Wegen eines ganz speziellen Aufrufs lehnte das ZDF die ursprünglichen Variante eines Wahlwerbespots von "Die Partei" ab. Ein geänderter Clip schafft nun Abhilfe. Auf diese Weise hat man im Handumdrehen mehr Aufmerksamkeit auf die eigene Kampagne gelenkt.



Das ZDF hatte zuerst die Ausstrahlung eines Spots der Satire-Partei "Die Partei" zur Europawahl abgelehnt. Zur Begründung heißt es, dass der Clip ein Aufruf zur Unterstützung von Sea-Watch sei. Die Organisation setzt sich für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ein. "Die Partei" legte eine geänderte Version des Spots vor - mit Erfolg.