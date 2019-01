Jetzt fliegt auch Bing in China raus

Die Zensur in China geht weiter gegen ausländische Suchmaschinen vor. Nur sperrt sie Microsofts Suchmaschine Bing.



Die chinesische Zensur blockt neuerdings auch die Microsoft-Suchmaschine Bing. Die Webseite konnte am Donnerstag von China aus nicht mehr aufgerufen werden. Bing teilt damit das Schicksal von Google, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp und anderen Internet-Plattformen, die von Chinas "Großer Firewall" gesperrt werden. Die "Financial Times" zitierte Quellen, dass die Sperre auf Anweisung der Regierung erfolgt sei.