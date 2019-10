Jetzt ist es raus! Telekom meldet Erwerb der Rechte an EM 2024

Es wurde schon seit geraumer Zeit gemunkelt, dass die Telekom sich die TV-Rechte an der Heim-EM 2024 gesichert hätte. Nun herrscht Klarheit. Kooperationen mit Free-TV-Partnern werden geprüft.



Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesichert. Die Vereinbarung mit der UEFA beinhaltet die exklusiven Verwertungsrechte für alle 51 Spiele. Die Telekom kann somit alle Spiele der UEFA EURO 2024 über ihre TV- und Streaming-Plattformen anbieten.