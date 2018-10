Jetzt mischt auch Alexa mit: Panasonic aktualisiert TV-Firmware

Noch diesen Monat will Panasonic Firmware-Updates für alle 2018er 4K UHD TV Modelle auf den Markt bringen. Mit der Softwareaktualisierung können entsprechenden TVs per Google Assistant und mit Amazon Alexa gesteuert werden.



Nicht ganz ein Jahr nachdem Panasonic den Lautsprecher SC-GA10 mit integriertem Google Assistant auf den Markt brachte, sollen nun auch TV-Nutzer von den Möglichkeiten der Panasonic-Sprachsteuerung profitieren. Ein Update der TV-Firmware soll neue Möglichkeiten bieten, verspricht der Elektronik-Hersteller.

Alle 2018er 4K UHD TV Modelle (ab FXW654 Serie) sollen dann mit der Softwareaktualisierung nicht nur per Google Assistant, sondern auch mit Amazon Alexa gesteuert werden können. Wie Panasonic in einer Medienmitteilung beschreibt, will das Unternehmen seine Geräte noch mehr als Zentrum eines vernetzten Zuhauses sehen.



Der Hersteller will das Firmware-Update in der Nacht zum 30. Oktober zur Verfügung stellen.