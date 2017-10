Jetzt wird auch Hamburg "versokot"

Auch die Hansestadt bleibt nicht vom Soko-Fieber verschont. Das ZDF spendiert der Millionenstadt eine eigene Sonderkommission.



Die Soko ist eines der erfolgreichsten Krimi-Formate des ZDFs. Ein Grund des Erfolgs ist ihre Regionalität. Inzwischen hat fast jede größere Stadt ihre eigene Sonderkommission. Die beiden größten Städte Deutschlands blieben aber bisher verschont. Das ändert sich nun, so bekommt jetzt auch Hamburg seine eigene Soko.