"Jim Knopf" auf der Überholspur

Ex-Model Taylor Kitsch muss sich als John Carter in der gleichnamigen Fantasy-Verfilmung auf dem Mars durchschlagen Bild: Walt Disney Pictures



"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" sind an die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts gefahren. Die Verfilmung von Michael Endes Kinderbuchklassiker lockte am zweiten Einspielwochenende rund 188 000 Besucher in die Kinos, wie Media Control am Montag mitteilte.