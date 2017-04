Jörg Kachelmann mit Wettershow zurück im TV

Jörg Kachelmann kehrt ins Fernsehen zurück. Nach rund sieben Jahren Pause präsentiert er ab Anfang Mai das "Kachelmannwetter" bei Sonnenklar.TV.



