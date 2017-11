Jörg Pilawa legt "Quizduell" wieder neu auf

Nach etwa anderthalb Jahren Pause wird ARD-Entertainer Jörg Pilawa 2018 wieder sein "Quizduell" auflegen.



"Das Quiz-Duell ist etwas Besonderes, weil es die einzige Live-Quizshow ist, bei der die Leute mitmachen und wir die Zuschauer durch die neue ARD-Quiz-App anders ansprechen können", sagte der 52-jährige Pilawa der Deutschen Presse-Agentur.