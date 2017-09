Jogi Löw live in "Der Check24 Doppelpass" auf Sport1

Vor dem WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Norwegen spricht Bundestrainer Jogi Löw auf der DFB-Pressekonferenz und "Der Check24 Doppelpass" ist live dabei.



Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Norwegen wird eine spannende Sache. Bundestrainer Jogi Löw steht dazu auf der DFB-Pressekonferenz am Sonntag, 3. September, Rede und Antwort. Sport1 wird live während der Sendung "Der Check24 Doppelpass" zur Pressekonferenz schalten.