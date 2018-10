Johannes B. Kerner moderiert wieder "Ein Herz für Kinder"

"Ein Herz für Kinder" feiert 40. Geburtstag und am zweiten Adventswochenende findet wieder die große gleichnamige TV-Gala im Studio Berlin Adlershof statt. Das ZDF überträgt die Veranstaltung live.



Johannes B. Kerner wird am 8. Dezember um 20.15 Uhr gemeinsam mit seinen Gästen wieder kleine und große Projekte im In- und Ausland vorstellen, die dringend Spenden benötigen, um Kindern in Not zu helfen.