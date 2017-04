Johannes B. Kerner sucht im ZDF den Quiz-Champion

Am Donnerstag und Samstag sucht Johannes B. Kerner einen neuen Quizchampion im ZDF. Diesmal sind als Experten mit dabei: Wigald Boning Katharina Thalbach und Michael "Bully" Herbig.



Da es noch nicht genug Quiz-Shows gibt, legt das ZDF "Der Quiz-Champion" wieder auf. Johannes B. Kerner präsentiert am Donnerstag und Samstag den Wissenswettkampf im ZDF. Auch diesmal können die Herausforderer 100.000 Euro gewinnen und stehen dabei fünf prominenten Experten gegenüber.