Joko & Klaas gründen Black Flamingo

Zum 1. Januar 2019 gründen die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre eigene Produktionsfirma. Dafür gründen sie Black Flamingo.



Damit geht für beide eine lange und gute Zusammenarbeit mit Endemol Shine Germany zu Ende. Unter dem Endemol-Dach machten sie Ende 2011 die Firma FloridaTV auf, an der beide auch zu 49 Prozent beteiligt waren.