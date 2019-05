Joko & Klaas legen sich mit ProSieben an

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wollen sich ab heute mit ihrem Arbeitgeber ProSieben anlegen. Dabei kämpfen beide um eine Viertelstunde Sendezeit zur Prime Time.



Immer dienstags werden Joko und Klaas in "Joko & Klaas gegen ProSieben" um 20.15 Uhr gegen den gesamten Sender antreten. In sieben Spielrunden werden sie versuchen, den Sender zu besiegen.