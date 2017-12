Joko & Klaas suchen wieder "Die beste Show der Welt"

In sechs eigenständigen Shows kämpfen Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Sonnabend wieder um die Krone der besten Show der Welt. Dabei scheint Joko der Favorit zu sein, da er bis jetzt schon viermal gewonnen hat.



In der von Jeannine Michaelsen moderierten Show präsentieren Joko & Klaas abwechselnd ihre Showideen und am Ende entscheidet das Fernsehpublikum, ob die Show top oder ein Flop ist.