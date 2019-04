Joko Winterscheidt geht an Bord von ZDF-"Traumschiff"

An der Seite von Florian Silbereisen wird zum diesjährigen Weihnachtsfest auf dem Luxusdampfer "Ameda" tatsächlich TV-Quatschkopf Joko Winterscheid zu sehen sein.



Joko Winterscheidt auf Jobsuche? Laut "Bild"-Informationen heuert der 40-Jährige beim "Traumschiff" an. Der Moderator soll in der "Antigua"-Folge eine Gastrolle bekommen, wie die Produzentin der Serie, Beatrice Kramm, gegenüber der Zeitung erklärte.