Joko Winterscheidts Samstagabendshow startet Ende Oktober

Joko Winterscheidts Samstagabendshow "Beginner gegen Gewinner" feiert auf ProSieben im Oktober ihre Premiere. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler Elyas M'Barek, der Formel-1-Fahrer Nico Rosberg und der Ex-Nationalspieler Arne Friedrich.



München (dpa) - Joko Winterscheidt bekommt bei ProSieben eine neue Samstagabendshow. Zur Premiere von "Beginner gegen Gewinner" am 28. Oktober (20.15 Uhr) eingeladen sind unter anderem Schauspieler Elyas M'Barek, die Formel-1-Fahrer Nico Rosberg und Nico Hülkenberg, Ex-Nationalspieler Arne Friedrich, Torwart Timo Hildebrand, Tischtennis-Europameister Timo Boll und die deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Ruth-Sophia Spelmeyer. In der Show fordern Hobbysportler echte Champions in ihren Paradedisziplinen heraus, wie ProSieben am Mittwoch mitteilte.