"Joko und Klaas - Das Duell um die Welt" erstmals live

Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Samstag bei ProSieben loslegen, ist alles live. Wieder mal müssen sich die beiden ihren größten Ängsten stellen - unter anderem einem Seilakt in 1.000 Meter Höhe.



Es handelt sich um eine Premiere bei "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt", wenn die beiden Entertainer am kommenden Samstag, den 9. September, erstmals live gegeneinander antreten. Wer dabei die meisten Punkte erhält, entscheidet Moderatorin Jeanine Michaelsen, die im heimischen Studio sitzt und ab 20.15 Uhr durch die Sendung führt.