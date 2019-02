Joko und Klaas bestreiten wieder das "Duell um die Welt"

Am Sonnabend (16. Februar) kämpfen die Teams von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf ProSieben wieder um den Weltmeistertitel. Im "Duell um die Welt" werden die Aufgaben wie immer vom Gegner bestimmt.



Im Team Joko stehen am Sonnabend Lena Meyer-Landrut und Evil Jared Hasselhoff und im Team Klaas Clueso und Jochen Schropp. Die Entscheidung über den Titel fällt später im Studio. Joko und Klaas kämpfen gegeneinander um die entscheidenden Länder- und Studiopunkte.