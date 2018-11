Joko und Klaas entwickeln neues Format

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bereiten für das kommende Jahr eine neue gemeinsame Pro-Sieben-Show vor. Wieder sollen sich beide das Leben zur Hölle machen.



In einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung bestätigte Klaas Heufer-Umlauf zunächst nur den Wettkampf-Charakter des Konzepts: "Es wird in gewisser Weise gegeneinander gehen, aber in einer innovativeren Form, als man jetzt erwarten könnte. Contest-Shows gibt es ja nicht erst seit uns, und mit uns ist es nicht weniger geworden."