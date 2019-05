Joko und Klaas überraschen mit Viertelstunde bester Sendezeit

Statt der US-Serie "Grey's Anatomy" bekommen am Mittwoch um 20.15 Uhr bei ProSieben plötzlich die Themen Flüchtlingshilfe, Obdachlosigkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus Platz. Wie kam es dazu?



Mit ungewohnt ernsten Themen haben die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf ProSieben für eine Überraschung gesorgt. Sie durften am Mittwochabend zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr eine Viertelstunde nach Belieben füllen, nachdem sie tags zuvor die neue Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen hatten. Sie setzten nicht - wie womöglich von vielen Zuschauern erwartet - auf Klamauk, sondern gaben drei Menschen Raum für die Themen Flüchtlingshilfe, Obdachlosigkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus.



Joko (40) und Klaas (35) läuteten ihre 15 Minuten mit den Sätzen ein, dass sie zwar Blödsinn machen könnten, aber dass es doch ein paar Leute gebe, die mehr zu sagen hätten als sie beide - "Menschen, die eine Message haben", "Themen, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben". Im Anschluss kamen dann im dunklen Studio mit nur einem Stuhl nacheinander drei Menschen zu Wort.



Die "Sea-Watch"-Kapitänin Pia Klemp sprach etwa fünf Minuten über Seenotrettung im Mittelmeer, das "die tödlichste Grenze der Welt" sei. Sie thematisierte die "Migrationsabwehr des Friedensnobelpreisträgers EU" und redete über ein von ihr gefahrenes Schiff, mit dem 14 000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet worden seien, das aber nun beschlagnahmt worden sei.