Joko und Klaas wieder vereint bei ProSieben

Am heutigen Montagabend ist das Duo Infernale der zeitgenössischen deutschen Fernsehunterhaltung wieder gemeinsam zu sehen: Klaas Heufer-Umlauf empfängt Joko Winterscheidt als Gast bei "Late Night Berlin".



Die spezielle sado-masochistische Chemie zwischen Joko und Klaas wird am heutigen Montag, 12. November, ab 23.10 Uhr bei ProSieben wieder belebt: