Joyce Ilg moderiert neue Gameshow bei Cartoon Network

Cartoon Network startet eine neue Eigenproduktion. In der Gameshow "Ben 10 Challenge" schlüpfen Teilnehmer in die Rollen von Serienprotagonisten.



Die YouTuberin Joyce Ilg wird Moderatorin beim Sender Cartoon Network. Ab 3. März führt sie durch "Ben 10 Challenge – Jetzt bist Du der Held". Die Teilnehmer können dabei in die Fußstapfen des Comichelden Ben 10 treten.