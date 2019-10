Joyn-Lockvogel "Dignity" vorgestellt

Die Sektengemeinschaft "Colonia Dignidad" ein Ort des Grauens. Die neue Joyn-Serie "Dignity" über die deutsche Kolonie in Chile wird im Dezember den Startschuss für die kostenpflichtige Variante der Streamingplattform darstellen.



Auf der weltgrößten TV-Messe Mipcom in Cannes stellten die Macher jetzt das Projekt in Anwesenheit der Hauptdarsteller vor. Im Dezember soll die Serie bei der neuen Plattform Joyn anlaufen. Das Schreckensregime, dass der Deutsche Klaus Schaefer mit Hilfe der chilenischen Militärdiktatur über Jahrzehnte aufrechterhalten konnte, steht im Zentrum der Geschichte.